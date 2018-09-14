Правительство Армении предлагает строже наказывать за незаконную вырубку деревьев

За незаконную вырубку деревьев в Армении предлагается строже наказывать. Как передает «Арменпресс», соответствующую инициативу одобрило правительство Армении на заседании 14 сентября.

Как сообщил замминистра юстиции Армении Артур Ованнисян, депутат от блока "Царукян" Наира Зограбян предлагает не ограничиваться штрафом или арестом до двух месяцев, а вместо этого — ввести тюремное заключение до двух лет.

Члены правительства отметили, что такое наказание — слишком строгое, и злоумышленников можно остановить не новыми штрафами или заключением, а добросовестным исполнением нынешних.

Идею поддержал министр экономического развития Арцвик Минасян. Правительство согласилось одобрить инициативу и рассмотреть ее подробнее на уровне парламента.

Около 13000 деревьев было срублено в прошлом году в Тавушской области. Ранее, несколько десятков жителей села Техут избили троих добровольцев, охраняющих "Дилижанский национальный парк". По данным экологов, в течение многих лет значительная часть жителей сел Техут и Агарцин в Армении давала взятки и незаконно вырубала лес. Добровольцы же, как отмечается в сообщении, следят за тем, чтобы эта вырубка не осуществлялась.