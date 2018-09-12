Обсуждены вопросы проведения в Ереване Совета ПА ОДКБ и пленарного заседания Ассамблеи

Руководитель-генеральный секретарь аппарата Национального Собрания Армении Ара Сагателян 12 сентября встретился с ответственным секретарем ПА ОДКБ Петром Рябухиным.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, в ходе встречи обсуждены вопросы, касающиеся намеченного в Ереване 29-30 октября Совета ПА ОДКБ и пленарного заседания Ассамблеи.

Приветствуя гостя в НС, А.Сагателян отметил, что пленарное заседание ПА ОДКБ проводится в Ереване впервые и наша страна серьезно готовится к важному событию, прилагая максимальные усилия для обеспечения эффективной рабочей атмосферы. Он выразил уверенность, что заседания пройдут на высоком уровне, а дебаты окажутся продуктивными.

Стороны обратились к парламентскому взаимодействию в рамках ОДКБ. По словам А.Сагателяна, Ассамблея внесла свой вклад в законодательное обеспечение региональной безопасности. В этом контексте руководитель Аппарата НС подчеркнул, что армянская делегация активно и последовательно работает в ПА ОДКБ, всегда ведет серьезную экспертную работу и выносит оценки по всем представляемым в Ассамблею документам.

П.Рябухин в свою очередь выразил уверенность, что заседания в Ереване пройдут на высоком уровне, с учетом всех организационных моментов.