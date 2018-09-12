Европарламент решил наказать Венгрию за коррупцию и подрыв демократии

Европарламент впервые в истории запустил процедуру наказания правительства одной из стран ЕС - Венгрии - за нарушение принципа разделения властей, ущемление политических свобод и коррупцию.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан, выступая в дебатах по докладу и резолюции Европарламента, обвинил евродепутатов в том, что они хотят наказать его страну за борьбу против иммиграции и то, что сам Орбан называет защитой христианских ценностей, передает Арменпресс.

Оппоненты Орбана возразили ему, что в докладе Европарламента о ситуации в Венгрии говорится о покушениях на независимость судебной власти, ущемлении свободы прессы, а также о злоупотреблениях при распределении грантов Евросоюза.

Реальное наказание в виде временного лишения права голоса Венгрии, однако, в ближайшее время не грозит.