Путин поздравил актрису Татьяну Доронину с 85-летием

Президент РФ Владимир Путин поздравил народную артистку СССР, актрису театра и кино, художественного руководителя МХАТ им. Горького Татьяну Доронину с 85-летием. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

"Вы по праву принадлежите к выдающейся плеяде артистов, для которых творчество стало истинным призванием, определило профессиональный и жизненный путь", - говорится в телеграмме главы государства. Путин отметил, что благодаря исключительной самоотдаче, подвижничеству, яркому и самобытному таланту Дорониной удалось создать глубокие драматические образы, ставшие подлинными шедеврами отечественного театрального искусства и кинематографа.

"Доронинский стиль" - это всегда работа настоящего Мастера", - подчеркнул Путин. Он пожелал актрисе здоровья, успехов и благополучия.

Татьяна Доронина родилась 12 сентября 1933 года в Ленинграде (сейчас - Санкт-Петербург). В 1956 году она окончила Школу-студию им. Вл. И. Немировича-Данченко при Московском художественном академическом театре (МХАТ) СССР им. М. Горького (сейчас - Школа-студия, институт, им. В. И. Немировича-Данченко при МХАТ им. А. П. Чехова). В качестве актрисы играла в Ленинградском государственном театре им. Ленинского комсомола (сейчас - Театр-фестиваль "Балтийский дом"), Ленинградском академическом Большом драматическом театре им. М. Горького (сейчас - Российский государственный академический Большой драматический театр им. Г. А. Товстоногова), МХАТ им. М. Горького, Московском академическом театре им. Маяковского, где исполнила десятки ролей.

С июля 1987 года Доронина стала актрисой и художественным руководителем МХАТ им. М. Горького, поставив там более двадцати спектаклей, а также исполнив роли в "Вишневом саде" по пьесе Чехова, "Макбете" по трагедии Шекспира, "Пророке" по произведениям Пушкина и других постановках.

Татьяна Доронина широко известна в качестве киноактрисы. Дебютной для нее стала роль девушки Зои в мелодраме Михаила Калатозова "Первый эшелон" (1955). Среди наиболее известных работ актрисы Надя в мелодраме "Старшая сестра" (1966, режиссер Георгий Натансон), Нюра в фильме "Три тополя на Плющихе" (1967, Татьяна Лиознова), бортпроводница Наташа Александрова в мелодраме "Еще раз про любовь" (1968, Георгий Натансон), Шура Олеванцева в драме "Мачеха" (1973, Олег Бондарев) и других. Всего Доронина снялась в 15 художественных фильмах.