Никол Пашинян и Микаел Жан присутствовали на открытии 11-го Форума неправительственных организаций Франкофонии

Премьер-министр Никол Пашинян и генеральный секретарь Международной организации Франкофонии Микаел Жан присутствовали на открытии 11-го Форума неправительственных организаций Франкофонии.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, в своей речи премьер-министр поздравил Микаел Жан с открытием форума и отметил, что ее присутствие в Ереване сегодня столь же символично, сколь важно, поскольку через месяц в Армении пройдет 17-й саммит Международной организации Франкофонии. Никол Пашинян приветствовал представителей всех неправительственных организаций, участвующих в форуме, и добавил, что последние события в Армении характеризуют силу гражданского движения.

“Участие молодежи, женщин и мужчин в этих мероприятиях показало, насколько важно гражданское общество, насколько важны ценности демократии и солидарности в нашей стране, и эти ценности мы разделяем с нашими друзьями из Франкофонии. С гордостью отмечаю важность того, что наша страна принимает участников Франкофонии.

Хочу уверить, что наше правительство, а также вся Армения мобилизовала силы для приема участников саммита Франкофонии в лучших традициях гостеприимства. Надеюсь, что этот саммит будет способствовать развитию франкофонии во всем мире, и Армения станет одним из центров активной дипломатической деятельности Франкофонии: участие делегаций членов и наблюдателей из 84 стран и организаций придаст новую силу саммиту. Участники также смогут раскрыть Армению и ее культурные ценности, которые составляют часть франкофонного пространства. Уверен, что саммит будет незабываемым, и мы достигнем больших успехов”, - сказал премьер-министр, пожелав участникам форума эффективной работы.

Генеральный секретарь Международной организации Франкофонии Микаел Жан отметила, что к 17-му саммиту Франкофонии армянский народ готовится со свойственным ему уникальным гостеприимством.

“Для нас большая честь провести саммит в стране, где произошла бархатная революция, мирная смена власти”, - сказала Микаeл Жан, добавив, что в Ереване имела возможность встретиться с молодежью, которая взяла на себя гражданскую ответственность развивать достижения бархатной революции.

В Форуме неправительственных организаций Франкофонии принимают участие около 200 представителей НПО из франкоязычных стран и почти всех континентов.