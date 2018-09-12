Еврокомиссия предложила отказаться от сезонного перевода часов

Глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер выдвинул в среду в ходе своего обращения к Европарламенту предложение по отказу от сезонного перевода часов. Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба ЕК.

"Практика перевода часов должна прекратиться. Страны ЕС должны сами решить, живут ли их граждане по летнему или по зимнему времени. Я ожидаю, что Европарламент и Совет Евросоюза разделят это мнение и найдут рабочие решения для нашего внутреннего рынка. У нас нет времени", - приводит его слова пресс-служба Еврокомиссии.

"Мы предлагаем прекратить сезонный перевод часов со следующего года. Это амбициозное расписание позволит гражданам без промедления получить выгоду", - добавила по этому поводу еврокомиссар по транспорту Виолета Булц.

В августе Еврокомиссия опубликовала предварительные данные онлайн-голосования по вопросу регулярного перехода на зимнее и летнее время, согласно которым порядка 84% европейцев высказались за отмену перевода часов. Голосование проводилось с 4 июля по 16 августа, в нем приняли участие 4,6 млн человек.