Абэ предложил обсудить идею строительства моста между Сахалином и Японией

Мост между Сахалином и Японией может быть построен, эксперты должны изучить рентабельность такого проекта, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

"Что касается этого проекта, соединения железнодорожным переходом материковой части России, и Сахалина, а потом, может быть и до Японии - для этого необходимо, прежде всего, экспертам тщательно изучить технические возможности экономической рентабельности", - сказал Абэ на пленарном заседании Восточного экономического форума в среду во Владивостоке.

Он отметил, что России и Японии необходимо "шаг за шагом продвигать совместные проекты".