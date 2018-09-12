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Абэ предложил обсудить идею строительства моста между Сахалином и Японией

Абэ предложил обсудить идею строительства моста между Сахалином и Японией

Мост между Сахалином и Японией может быть построен, эксперты должны изучить рентабельность такого проекта, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

"Что касается этого проекта, соединения железнодорожным переходом материковой части России, и Сахалина, а потом, может быть и до Японии - для этого необходимо, прежде всего, экспертам тщательно изучить технические возможности экономической рентабельности", - сказал Абэ на пленарном заседании Восточного экономического форума в среду во Владивостоке.

Он отметил, что России и Японии необходимо "шаг за шагом продвигать совместные проекты".

 

 




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