Путин предложил Японии заключить мирный договор до конца года без предварительных условий

Президент России Владимир Путин предложил Японии заключить мирный договор до конца года без всяких предварительных условий. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом он заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума.

"Давайте заключим мирный договор - не сейчас, но до конца года - без всяких предварительных условий", - предложил он, обращаясь к находящемуся в зале премьер-министру Японии Синдзо Абэ. Слова Путина зал встретил аплодисментами.

"А потом на основе мирного договора как друзья продолжим решать все спорные вопросы, - продолжил президент. - И мне кажется, что это облегчило бы нам решение всех проблем, с которыми мы не можем справиться на протяжении 70 лет".

Путин отметил, что эта "простая мысль" пришла ему в голову "прямо здесь и прямо сейчас". По его словам, переговоры по решению спорных вопросов между Россией и Японией идут 70 лет. "70 лет мы ведем переговоры, - констатировал президент. - Синдзо сказал: давайте поменяем подходы. Давайте".