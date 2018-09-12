Европейские индексы - 11-09-18

МОСКВА, 12 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 11 сентября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.13% и составил 11970.27 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.27% и составил 5283.79 пункта, британский FTSE снизился на 0.08% и составил 7273.54 пункта, а российский RTSI вырос на 1.19% и составил 1055.90 пункта.