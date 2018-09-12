Европейские индексы - 11-09-18
МОСКВА, 12 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 11 сентября:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.13% и составил 11970.27 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.27% и составил 5283.79 пункта, британский FTSE снизился на 0.08% и составил 7273.54 пункта, а российский RTSI вырос на 1.19% и составил 1055.90 пункта.
- 10:14 Путин и Си Цзиньпин приготовили блины
- 10:10 Европейские индексы - 11-09-18
- 10:08 Американские индексы выросли - 11-09-18
- 10:06 Цены на цветные металлы - 11-09-18
- 10:03 Цены на драгоценные металлы - 11-09-18
- 10:02 Цены на нефть выросли - 11-09-18
- 10:00 Четырехдневка НС Армении: Прямой эфир
- 09:58 Первая из известных записей Боуи ушла с молотка почти за 40 тысяч фунтов
- 09:53 Guardian: умерла британская актриса Фенелла Филдинг
- 09:46 Трамп полагает, что ураган "Флоренс" будет самым мощным за десятилетия
- 00:55 ЗПЧ посчитал недопустимым прослушивание телефонных разговоров руководителей СНБ и ОСС
- 11.09-21:36 Предстоящие на 12 сентября мероприятия
- 11.09-20:20 Глава МИД Армении принял председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ
- 11.09-19:36 “Шант-2018”: Премьер-министр Армении провел заседание Совета безопасности
- 11.09-19:25 Никол Пашинян принял делегацию во главе с Заре Синаняном
- 11.09-19:05 Никол Пашинян и Микаел Жан обсудили вопросы проведения 17-го саммита Франкофонии
- 11.09-19:02 Президент Армении принял генерального секретаря Международной организации Франкофонии
- 11.09-18:59 Глава МИД Арцаха принял Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ
- 11.09-18:58 Левон Тер-Петросян и Серж Саргсян будут допрошены по делу 1 марта
- 11.09-18:51 В городе Альфорвиль стартовали мероприятия в рамках «Дней Арцаха во Франции»
- 11.09-18:07 Возбуждено уголовное дело по делу о распространении телефонного разговора между главами СНБ и ССС Армении
- 11.09-18:00 В Каталонии запустили автобус без водителя
- 11.09-17:56 СНБ опубликует подробности об имуществах Роберта Кочаряна и Александра Саргсяна
- 11.09-17:52 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 11-09-18
- 11.09-17:45 Азиатские индексы - 11-09-18
- 11.09-17:42 Командный корабль 6-го оперативного флота ВМС США прибыл в Восточное Средиземноморье
- 11.09-17:30 Иран намерен развивать ядерную программу в случае отмены СВПД
- 11.09-17:22 Ученые рассказали, как снизить артериальное давление без таблеток
- 11.09-17:12 Европарламент призвал усилить борьбу с сексуальными домогательствами
- 11.09-17:07 Сотрудника внутренних войск во время действий 1 марта убил спецназ: новые подробности
- 11.09-16:44 Малышка прониклась музыкой хора и начала сама "дирижировать" – видео
- 11.09-16:26 В Афганистане число жертв теракта увеличилось до 25 человек
- 11.09-15:44 Премьер-министр принял известного легкоатлета Роберта Эммияна
- 11.09-15:42 В Армении механики-водители ЮВО на БМП-2 прошли экстремальный курс вождения на танкодроме повышенной сложности
- 11.09-15:26 Никол Пашинян принял мецената Альберта Погосяна
15:18, 08.09.2018
Просмотрели 1793 раз 3D-моделирование Вселенной, виртуальной реальности — лучшие работы года представили учащиеся ТУМО
14:04, 05.09.2018
Просмотрели 1547 раз Глава МИД Ирана: Трамп использует Сирию для внутриполитической борьбы в США
18:24, 07.09.2018
Просмотрели 1296 раз Министр иностранных дел Армении принял новоназначенного посла Украины
15:30, 07.09.2018
Просмотрели 1170 раз Активность на нахиджеванской границе Сафрастян увязывает с укреплением позиций Турции на Южном Кавказе
21:30, 07.09.2018
Просмотрели 1085 раз Омбудсмен Армении обсудил с голландским коллегой вопрос депортации двух армянских детей из Нидерландов.