Рейтинг одобрения Макрона упал до рекордно низкого уровня
Рейтинг популярности французского лидера Эммануэля Макрона достиг самого низкого показателя за все время его президентства, свидетельствуют результаты опроса компании Odoxa, передает Арменпресс.
Согласно распространенным во вторник данным социсследования, в настоящий момент лишь 29% французов одобряют деятельность Макрона. Отмечается, что этот показатель с начала лета снизился на 12 процентных пунктов.
Между тем, рейтинг одобрения деятельности премьер-министра страны Эдуара Филипа также продолжает снижаться. Результаты опроса показывают, что 64% респондентов негативно оценивают его работу, что на пять процентных пунктов выше, чем в начале лета.
Опрос проводился 5-6 сентября, в нем приняли участие более 1 тыс. французов.