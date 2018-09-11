В Армении артиллеристы ЮВО уничтожили быстродвижущиеся цели условного противника

Военнослужащие артиллерийских подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, в ходе проведения лагерного полевого сбора на полигоне «Алагяз» уничтожили быстро движущиеся цели условного противника.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, в ходе проведения боевых стрельб артиллеристы отработали задачи по подготовке и ведению огня по неподвижным и быстро движущимся целям, имитирующим высадку тактического десанта условного противника в высокогорье. Стрельба велась прямой наводкой в условиях ограниченной видимости по целям на дальности до 2 километров.

Завершится лагерный сбор в конце сентября прохождением каждым военнослужащим через артиллерийскую карусель, включающую в себя ведение разведки, маневрирование в ходе боя, маскировку и использование обманных действий с артиллерийскими средствами условного противника.

Всего к лагерным сборам артиллерийских подразделений ЮВО в Закавказье привлечено более 300 военнослужащих и около 100 единиц военной специальной техники.