Армянские творческие коллективы вернулись с Международного конкурса-фестиваля «Славянский венец -2018»

Школа-студия юмора, смеха и слова Ашота Казаряна, танцевальные ансамбли “Let's Dance” и “Белла” на днях принимали участие в проходившем в Болгарии Международном конкурсе-фестивале “ Славянский венец -2018”.

Как сообщает «Арменпресс», эти группы, действующие в Республике Армения при поддержке культурного центра “Минора”, уже седьмой год участвуют во многожанровом конкурсе “Славянский венец”.

“Хочу с гордостью и любовью отметить, что наши участники заняли первое место в своих возрастных группах и номинациях”, сказал основатель и директор культурного центра “Минора” Роланд Рей (Абраамян)

Все вернулись из Болгарии с незабываемыми впечатлениями, в прекрасном настроении, представив нашу культуру на высоком уровне и во всей ее красе.

Участники посетили район Галата варны, где возложили цветы к памятнику Андраника Озаняна.

Культурный центр “Минора” является эксклюзивным представителем Международного конкурса-фестиваля “ Славянский венец” в Армении и Арцахе.