Время в Ереване: 11:07:36,   11 Сентябрь

Полиция проводила, с целью профилактики проституции, периодические рейды

Полиция проводила, с целью профилактики проституции, периодические рейды

Полиция Армении проводила, с целью профилактики проституции, периодические рейды в местах их возможного скопления. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Республики Армения.

В ночь на 8-е сентября сотрудники полиции Шенгавитского и Маштоцского районов, вместе с сотрудниками ППС, обнаружили женщин, подозреваемых в занятии проституцией.

Целью профилактических рейдов является препятствование проституткам в создании точек, где они скапливаются. В подобных местах они и их клиенты начинают шуметь, материться, ссориться, что нарушает общественный порядок, беспокоит жителей окрестных домов создаваемой атмосферой неуважения. Работа полиции в этом направлении имеет перманентный характер.

Справка: Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда.


Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации