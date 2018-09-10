Полиция проводила, с целью профилактики проституции, периодические рейды

Полиция Армении проводила, с целью профилактики проституции, периодические рейды в местах их возможного скопления. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Республики Армения.

В ночь на 8-е сентября сотрудники полиции Шенгавитского и Маштоцского районов, вместе с сотрудниками ППС, обнаружили женщин, подозреваемых в занятии проституцией.

Целью профилактических рейдов является препятствование проституткам в создании точек, где они скапливаются. В подобных местах они и их клиенты начинают шуметь, материться, ссориться, что нарушает общественный порядок, беспокоит жителей окрестных домов создаваемой атмосферой неуважения. Работа полиции в этом направлении имеет перманентный характер.

Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда.