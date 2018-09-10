Абэ заявил, что он и Путин сделают все для заключения мирного договора

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что он и Владимир Путин приложат все усилия для заключения мирного договора между Москвой и Токио, передает Арменпресс.

"Наши новые подходы меняют черты японо-российского сотрудничества. Без ущемления правовой позиции обеих сторон реализовывается то, что можно сделать. Накапливая такой опыт, мы идем к тому, к чему стремимся мы с президентом (Путиным. — Прим. ред.) — к мирному договору. Чтобы решить эту проблему, <…> мы с президентом будем прилагать все усилия", — сказал он.