Дятел сражается со змеей, напавшей на его птенцов – невероятное видео

Змея залезла в гнездо птицы, где были ее птенцы, пока той не было, но мать не отдала своих детей без боя.

Это удивительное видео было снято в далеком 2009 году в Перу. Туристы во время отдыха плыли по реке и заметили, как дятел в панике кружил вокруг дерева и стучал в дырку. Через какое-то время оттуда вылезла змея.

мать билась до последнего и пожертвовала собой в попытке спасти детей, передает Арменпресс.