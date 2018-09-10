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Украшения Элизабет Тейлор в Москве: кадры выставки

Украшения Элизабет Тейлор в Москве: кадры выставки

Выставка ювелирно-часового дома Bvlgari проходит в музеях Кремля под названием "Очарование женственности. Великолепие римских драгоценностей", передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik

В двух выставочных залах кремлевского музея  экспонируются более пятисот уникальных украшений из коллекции наследия Bvlgari и из мировых частных собраний.

Экспозиция включает украшения актрис Элизабет Тейлор Джины Лоллобриджиды и Аниты Экберг.




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