Более 200 подразделений ракетных войск и артиллерии ЮВО вышли на полигоны

Более 200 подразделений ракетных войск и артиллерии (РВиА) Южного военного округа (ЮВО) для проведения лагерных сборов совершили марши на 18 полигонов ЮВО, расположенных в Ростовской, Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, республиках Дагестан, Северная Осетия – Алания, Крым, а также на территориях российских военных баз в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, в течение месяца ракетчики и артиллеристы проведут боевое слаживание взводов, батарей и дивизионов, освоят новые формы и способы выполнения огневых задач по поддержке мотострелковых и танковых подразделений в сложной обстановке современного общевойскового боя.

Особое внимание в ходе лагерных сборов будет уделено подготовке артиллерийских подразделений к ведению контрбатарейной борьбы – «артиллерийской дуэли», а так же тренировкам в системе разведывательно огневых и разведывательно ударных контуров.

Спланировано проведение более 150 тактических учений с батареями с боевой стрельбой, и около 40 контрольных занятий по стрельбе и управлению огнем дивизионов. В ходе лагерного сбора ракетчики и артиллеристы выполнят более 1,5 тыс. огневых задач с боевой стрельбой.

На заключительном этапе пройдут тренировки по управлению огнем артиллерии объединений, соединений с выполнением боевых пусков и стрельб ракетных комплексов «Искандер», «Бал», «Бастион», реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии, в том числе «Торгадо-Г», «Ураган», «Смерч», 152-мм самоходных гаубиц 2С19 «Мста-С» и 2С3 «Акация», 122-мм САУ 2С1 «Гвоздика», САУ 2С9 «Нона», и других систем.

Всего к лагерным сборам подразделений РВиА ЮВО привлечено более 6 тыс. артиллеристов и около 2 тыс. единиц ракетно-артиллерийского вооружения, военной и специальной техники, в том числе комплексы беспилотной авиации (БЛА).