СМИ: ExxonMobil вложит $10 млрд в нефтехимические проекты на юге Китая

Нефтегазовая корпорация ExxonMobil инвестирует $10 млрд в реализацию нефтехимических проектов в провинции Гуандун (Южный Китай). Как передает Арменпресс, об этом сообщила газета China Daily.

Как сказал глава корпорации Даррен Вудс, слова которого приводит газета, "ExxonMobil подготовил все средства и технологии для выхода на китайский рынок". Издание отмечает, что Вудс "выразил оптимизм по поводу реализации проектов и надежду на долгосрочное сотрудничество [с Китаем]".

ExxonMobil 6 сентября подписала рамочное соглашение с администрацией Гуандуна по строительству химического комплекса. Однако сумма инвестиций не разглашалась.

Как ранее передавало агентство "Синьхуа", химический комплекс будет построен в городе Хуэйчжоу на территории нефтехимического промышленного парка Huizhou Dayawan Petrochemical Industrial Park. Он будет включать в себя завод по производству этилена годовой мощностью 1,2 млн т, а также две производственные линии по выпуску полиэтилена и две - по производству полипропилена.