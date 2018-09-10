Лидер списка блока «Ереванская общественность» Анаит Тарханян придает важное значение правильному формированию и эффективному расходованию бюджета Еревана, считая, что эти вопросы решались до сих пор неэффективно. Как передает «Арменпресс», в беседе с журналистами она сказала, что управление финансовыми потоками бюджета Еревана является одной из важнейших задач.

Eжегодно казна Еревана недополучает 20 млн долларов по налогу на имущество, заявила член блока «Ереванская общественность», кандидат в мэры Еревана на выборах в Совет старейшин Анаит Тарханян.

По ее словам, причина того, что столь значительная сумма не поступает в казну, кроется в том, что олигархи годами не платят налоги за свои частные дома.

Кроме того, необходимо провести инвентаризацию имущества города, поскольку за эти годы были распроданы здания детсадов, школ, часть была сдана в аренду и пр.

Сегодня, 10 сентября, стартовала агитационная кампания к предстоящим 23 сентября выборам в Совет старейшин Еревана. Как передает «Арменпресс», агиткампания продлится до 21 сентября включительно.

В выборах участвуют 12 политических сил: 4 блока, 8 партий.

Партия «Процветающая Армения»

2. Блок «Ереванская общественность»

3. Блок «Ереванцы»

4. Партия «Еркир Цирани»

5. Партия «Наследие» («Жарангутюн»)

6. Партия «Демократический путь»

7. Блок «Мой шаг»

8. Блок «Луйс»

9. Партия АРФ «Дашнакцутюн»

10. Партия «Айк» – 59 человек, кандидат – Геворг Овсепян.

11. Партия «Реформистов» – 29 человек, кандидат – Артак Аветян.

12. Партия «Оринац Еркир» – 115 человек, кандидат – Мгер Шахгельдян.

Выборы состоятся 23 сентября. С целью осуществления наблюдательской миссии на предстоящих 23 сентября внеочередных выборах в Совет старейшин Еревана приглашены представители Конгресса местных и региональных властей Совета Европы

Партия «Наследие» начнет свою агиткампанию на площади Шарля Азнавура, здесь состоится пресс-конференция на открытом воздухе. Список партии возглавляет Раффи Ованнисян.

Блок «Луйс» начнет свою агиткампанию с представления своей программы в гостинице «Армения Мариотт». Список блока возглавляет Артак Зейналян.

Блок «Мой шаг» начнет свою агиткампанию с административного района «Эребуни». Список блока возглавляет Айк Марутян.

Партия «Процветающая Армения» начнет свою агиткампанию с административного района Нубарашен. Список партии возглавляет Наира Зограбян.

Партия АРФ «Дашнакцутюн» сообщит о начале агиткампании 10-го сентября, в18:00, у памятника Араму Манукяну. Список партии возглавляет Микаэл Манукян.

Блок «Ереванская общественность» начнет свою агиткампанию с пресс-конференции и представления своей программы. Список блока возглавляют Анаит Тарханян, Арам Григорян и Армен Ованнисян.

Партия «Айк» начнет свою агиткампанию с раздачи буклетов в различных районах города. Список партии возглавляет Геворг Овсепян.

Партия «Реформистов» начнет свою агиткампанию с собрания единомышленников, выступит лидер партии Ваган Бабаян. Список партии возглавляет Артак Аветян.

Партия «Демократический путь» пока не решила – как начнет свою агиткампанию. Список партии возглавляет Мануэл Гаспарян.

Партия «Оринац Еркир» пока не сообщила – как начнет свою агиткампанию. Список партии возглавляет Мгер Шахгельдян.

Партия «Еркир Цирани» пока не сообщила – как начнет свою агиткампанию. Список партии возглавляет Заруи Постанджян.

Блок «Ереванцы» пока не решил – как начнет свою агиткампанию. Список блока возглавляет Арарат Зурабян.