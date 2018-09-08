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Посол Армении в России представил концепцию армяно-российских отношений правительства РА

Посол Армении в России представил концепцию армяно-российских отношений правительства РА

Посол Армении в России Вардан Тоганян встретился с представителями армянских  бизнес-кругов и инициативных групп РФ.

Как  передает Арменпресс, посол прокомментировал армяно-российское сотрудничество в разных сферах и представил концепцию правительства РА относительно дальнейшего развития   армяно-российских отношений. 

Посол говорил также о новых подходах в работе  с диаспорскими структурами.

Вардан Тоганян представил новые  инициативы посольства, направленные  углубление  культурных и общественных связей Армении и России.

 

 




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