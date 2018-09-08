Посол Армении в России представил концепцию армяно-российских отношений правительства РА
13:42, 8 Сентябрь, 2018
Посол Армении в России Вардан Тоганян встретился с представителями армянских бизнес-кругов и инициативных групп РФ.
Как передает Арменпресс, посол прокомментировал армяно-российское сотрудничество в разных сферах и представил концепцию правительства РА относительно дальнейшего развития армяно-российских отношений.
Посол говорил также о новых подходах в работе с диаспорскими структурами.
Вардан Тоганян представил новые инициативы посольства, направленные углубление культурных и общественных связей Армении и России.