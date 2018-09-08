Посол Армении в России представил концепцию армяно-российских отношений правительства РА

Посол Армении в России Вардан Тоганян встретился с представителями армянских бизнес-кругов и инициативных групп РФ.

Как передает Арменпресс, посол прокомментировал армяно-российское сотрудничество в разных сферах и представил концепцию правительства РА относительно дальнейшего развития армяно-российских отношений.

Посол говорил также о новых подходах в работе с диаспорскими структурами.

Вардан Тоганян представил новые инициативы посольства, направленные углубление культурных и общественных связей Армении и России.