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Эрдоган: Турция сохранит присутствие в Сирии до установления мира

Эрдоган: Турция сохранит присутствие в Сирии до установления мира

Турция намерена сохранить свое присутствие на территории Сирии до тех пор, пока там не установится мир. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в пятницу турецкий президент Тайип Эрдоган на встрече лидеров РФ, Ирана и Турции по сирийскому урегулированию в Тегеране.

"Турция сохранит присутствие в Сирии, пока там не установится мир. Идлиб важен не только для будущего Сирии, но также и для мира во всем регионе, а также для безопасности и стабильности Турции", - сказал он.

 

 




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