Слоненок без хобота попал на видео
В южноафриканском Национальном парке Крюгера обнаружили слоненка без хобота. На видео обратило внимание издание Daily Mail.
Работники сафари-парка не могут сказать точно, как животное лишилось хобота. Вероятнее всего, его отгрыз какой-то хищник. Они предполагают, что это мог быть либо крокодил, либо лев. Также слоненок мог угодить хоботом в капкан, передает Арменпресс.
Экологи сильно обеспокоены состоянием животного, так как его шансы на выживание в дикой природе крайне малы.
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