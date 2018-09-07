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Слоненок без хобота попал на видео

Слоненок без хобота попал на видео

В южноафриканском Национальном парке Крюгера обнаружили слоненка без хобота. На видео обратило внимание издание Daily Mail.

Работники сафари-парка не могут сказать точно, как животное лишилось хобота. Вероятнее всего, его отгрыз какой-то хищник. Они предполагают, что это мог быть либо крокодил, либо лев. Также слоненок мог угодить хоботом в капкан, передает Арменпресс.

Экологи сильно обеспокоены состоянием животного, так как его шансы на выживание в дикой природе крайне малы.

 




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