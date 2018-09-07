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Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту Бразилии по случаю Дня независимости

Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту Бразилии по случаю Дня независимости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное  послание президенту Федеративной Республики Бразилия MишелюТемеру по случаю Дня  независимости.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   правительства  РА, в послании, в частности, говорится:

«Уважаемый господин президент,

Сердечно поздравляю Вас и дружеский  бразильский  народ  по случаю национального праздника  Федеративной Республики Бразилия— Дня  независимости.

Плодотворный политический  диалог между Арменией  и Бразилией зиждется на взаимном уважении и доверии, что является крепким фундаментом для  дальнейшего развития и расширения  взаимовыгодного сотрудничества наших стран. Убежден, что благодаря совместным усилиям мы  отметим  новые   достижения в  двусторонних отношениях – во благо народов  двух стран».




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