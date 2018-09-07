Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту Бразилии по случаю Дня независимости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту Федеративной Республики Бразилия MишелюТемеру по случаю Дня независимости.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ правительства РА, в послании, в частности, говорится:

«Уважаемый господин президент,

Сердечно поздравляю Вас и дружеский бразильский народ по случаю национального праздника Федеративной Республики Бразилия— Дня независимости.

Плодотворный политический диалог между Арменией и Бразилией зиждется на взаимном уважении и доверии, что является крепким фундаментом для дальнейшего развития и расширения взаимовыгодного сотрудничества наших стран. Убежден, что благодаря совместным усилиям мы отметим новые достижения в двусторонних отношениях – во благо народов двух стран».