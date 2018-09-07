Геворг Арутюнян занял первое место по итогам двух конкурсных дней “Новая волна-2018”

На второй день ежегодного международного музыкального конкурса “Новая волна-2018”, 6 сентября, представитель Армении Геворг Арутюнян исполнил в Сочи произведение Артура Григоряна “Жизнь и борьба”.

Как сообщает «Арменпресс», как в первый, так и во второй день Геворг заработал по 100 очков. Все члены жюри дали ему по 10 очков. С 200 очками наш представитель лидирует на конкурсе.

Заключительный этап конкурса состоится 8-го сентября.