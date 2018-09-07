Геворг Арутюнян занял первое место по итогам двух конкурсных дней “Новая волна-2018”
10:56, 7 Сентябрь, 2018
На второй день ежегодного международного музыкального конкурса “Новая волна-2018”, 6 сентября, представитель Армении Геворг Арутюнян исполнил в Сочи произведение Артура Григоряна “Жизнь и борьба”.
Как сообщает «Арменпресс», как в первый, так и во второй день Геворг заработал по 100 очков. Все члены жюри дали ему по 10 очков. С 200 очками наш представитель лидирует на конкурсе.
Заключительный этап конкурса состоится 8-го сентября.Для голосования в пользу представителя Армении из Армении надо послать NW01 на короткий номер 2320, а для голосования из России NW01 послать на короткий номер 2325. Сообщение из Армении и Арцаха стоит 500 драмов.