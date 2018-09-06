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Артак Камалян назначен заместителем министра сельского хозяйства

Артак Камалян назначен заместителем министра сельского хозяйства

По решению премьер-министра Никола Пашиняна, Артак Камалян назначен заместителем министра сельского хозяйства. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение размещено на сайте правительства e-gov.am.




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