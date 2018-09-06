Время в Ереване: 11:07:36,   6 Сентябрь

Осипян уверен: международный розыск Нарека Саркисяна даст положительные результаты

Осипян уверен: международный розыск Нарека Саркисяна даст положительные результаты

Начальник  полиции РА  Валерий Осипян уверен: международный  розыск племянника экс-президента Сержа Саргсяна – Нарека  Саркисяна, даст положительные  результаты. Как  передает Арменпресс,  так сказал Осипян в  беседе  с журналистами по окончании заседания  правительства.

«Наберитесь терпения, ждите, эта работа требует терпения и длительного времени. Не может быть, чтобы  человек  спрятался так, чтобы  его невозможно было найти. Мы  тесно сотрудничаем с Интерполом, а это рано или поздно даст положительные  результаты», - сказал Осипян.

В  рамках дела  по сокрытию в декларации доходов и незаконному  обогащению, находящегося в ведении ССС,   06.07.2018г. принято решение о привлечении Левы Саркисяна и его Дочь Ани Саркисян  в качестве  обвиняемых по ч.1 ст.310.1  и ч.2 ст.314.3 УК РА.по ч.1 ст. 310.1 обвинение  предъявлено и сыну  Л.Саркисяна – Нареку Саркисяну.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации