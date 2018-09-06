Осипян уверен: международный розыск Нарека Саркисяна даст положительные результаты

Начальник полиции РА Валерий Осипян уверен: международный розыск племянника экс-президента Сержа Саргсяна – Нарека Саркисяна, даст положительные результаты. Как передает Арменпресс, так сказал Осипян в беседе с журналистами по окончании заседания правительства.

«Наберитесь терпения, ждите, эта работа требует терпения и длительного времени. Не может быть, чтобы человек спрятался так, чтобы его невозможно было найти. Мы тесно сотрудничаем с Интерполом, а это рано или поздно даст положительные результаты», - сказал Осипян.

В рамках дела по сокрытию в декларации доходов и незаконному обогащению, находящегося в ведении ССС, 06.07.2018г. принято решение о привлечении Левы Саркисяна и его Дочь Ани Саркисян в качестве обвиняемых по ч.1 ст.310.1 и ч.2 ст.314.3 УК РА.по ч.1 ст. 310.1 обвинение предъявлено и сыну Л.Саркисяна – Нареку Саркисяну.