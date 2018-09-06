Европейские индексы - 05-09-18

МОСКВА, 6 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 5 сентября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.39% и составил 12040.46 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.54% и составил 5260.22 пункта, британский FTSE снизился на 1.00% и составил 7383.28 пункта, а российский RTSI снизился на 1.23% и составил 1068.88 пункта.