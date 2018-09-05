Источник: ЕС одобрил решение о продлении на полгода индивидуальных санкций против России

Постоянные представители 28 стран Евросоюза одобрили в среду решение о продлении на полгода индивидуальных санкций в отношении России. Как передает Арменпресс, об этом корреспонденту ТАСС сообщил источник в Совете ЕС.

"Послы на плановом заседании "Корепер" одобрили сегодня продление индивидуальных ограничительных мер на следующие шесть месяцев", - сказал он.

Источник также сообщил, что лидер провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко, который был убит 31 августа, исключен из черного списка. Таким образом, санкции ЕС действуют в отношении 154 физических лиц и 44 организаций.

По словам дипломата, решение в ближайшие дни формально должен будет одобрить Совет ЕС, после чего оно будет опубликовано в Официальном журнале Евросоюза и вступит в силу.

В настоящее время в отношении России действует несколько пакетов санкций ЕС: экономические, индивидуальные ограничительные меры и санкции по Крыму. Последний - это набор целевых санкций в отношении Крыма, с которым европейскому бизнесу запрещено поддерживать какие-либо связи. Эти меры приняты в рамках так называемой Стратегии ЕС по непризнанию воссоединения Крыма с Россией, действуют до 31 января 2019 года с возможностью продления.