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Ребенок поиграл с королевской коброй и насмешил взрослых

Ребенок поиграл с королевской коброй и насмешил взрослых

В сети приобрело популярность видео, на котором маленький мальчик играет с ядовитой змеей. Судя по смеху на заднем плане, происходящее засняли взрослые. На ролик обратил внимание информационный портал Coconuts.

Видео появилось в Instagram-аккаунте @dagelan. Оно набрало больше миллиона просмотров и разошлось по социальным сетям, передает Арменпресс




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