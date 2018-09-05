Ребенок поиграл с королевской коброй и насмешил взрослых

В сети приобрело популярность видео, на котором маленький мальчик играет с ядовитой змеей. Судя по смеху на заднем плане, происходящее засняли взрослые. На ролик обратил внимание информационный портал Coconuts.

Видео появилось в Instagram-аккаунте @dagelan. Оно набрало больше миллиона просмотров и разошлось по социальным сетям, передает Арменпресс.