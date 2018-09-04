За последние 3 месяца Министерство транспорта Армении серьезно изменило работу на стройке трассы Север-Юг

За последние 3 месяца Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении провело серьезные изменения на стройке трассы Север-Юг. Почти завершено отчуждение земель под строительство дороги и расселение жителей. Разработаны некоторые новые методы работы. Как передает «Арменпресс», об этом заявил на встрече с журналистами 4 сентября министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ашот Акопян, подводя итоги 100-дневной работы на посту.

С 15-го мая 2018-го года до 15-го августа было построено 6.5 км бетонного покрытия, стоимостью в 3.2 млрд драмов, это составляет 29% работ, запланированных на этот год, и этим завершается 3-й транш.

В 4-м транше начинается конкурс на проектные работы.

На участке Ванадзор-Алаверди-Грузия завершено отчуждение земель и расселение жителей. До 15-го сентября будет завершено строительство 38.45 км дороги, стоимостью в 3.1 млрд драмов, это составляет 20% работ, запланированных на этот год.

Строительство дорожного коридора «Север – Юг» должно быть продолжено, хотя и потребуются крупные инвестиции. По словам министра, нельзя отказываться от дороги, которая позволит ездить со скоростью в 100 км/час/

4-полосная трасса «Север – Юг» сократит время следования от иранской до грузинской границы, а также расстояние с нынешних 556 до 495 км, за счет выпрямления ряда горных участков и строительства новых, более прямых (от города Арарат через Вайоцдзорскую область до села Нораван Сисианского региона, а оттуда – до города Каджаран). Общая стоимость строительства составит около $960 млн., основным кредитором проекта является Азиатской банк развития (около $500 млн). Изначально трассу планировалось построить полностью бетонной.

Для коридора Север-Юг уже составлен проект трассы от границы Ирана вглубь Армении. Сейчас трасса от иранской границы в Армению идет над землей, через несколько горных хребтов и ущелий. Теперь здесь предлагается проложить несколько тоннелей. Через них можно будет проехать намного быстрее.

32-километровая новая дорога Агарак-Каджаран будет построена на кредит Евразийского банка развития в 150 миллионов долларов. Проект для нее уже готов.

Проект Каджаран-Агарак станет четвертым участком (транш 4) проекта Север-Юг. В рамках проекта намечено перестроить магистральные трассы Армении от иранской до грузинской границы. Частично их перестроят с асфальта на бетон, частично — расширят. А на некоторых участках построят прямые отрезки вместо обходных поворотов в горах.

Поэтому проезд через Армению сократится и по расстоянию (с 556 до 490 километров), и по времени, так как на новой трассе повысится разрешенная скорость. Пока финансирование найдено для 160 километров дороги. Основным кредитором остается Азиатский банк развития, другие кредиторы – Европейский инвестиционный банк и Евразийский банк развития.