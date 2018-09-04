8-го сентября в Ереване пройдeт общегородской субботник

В рамках общереспубликанского субботника, намеченного на 8-е сентября, в Ереване пройдeт общегородской субботник. Организационные вопросы субботника были обсуждены в ходе совещания, которое вел первый заместитель мэра Еревана, исполняющий обязанности мэра Камо Ареян. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

В совещании приняли участие начальники управлений аппарата мэрии Еревана, руководители административных районов и соответствующих организаций. Камо Ареян, в частности, отметил, что в рамках общегородского субботника необходимо привлечь максимальное количество техники и человеческих ресурсов.

Стоит также отметить, что к общегородскому субботнику присоединятся также аппараты мэрии Еревана и административных районов, муниципальные организации, представители государственных и частных структур, студенты, общественные организации и жители столицы.