Время в Ереване: 11:07:36,   4 Сентябрь

Гаэль Андонян проходит испытательный период в клубе «Сандерленд»

Гаэль Андонян проходит испытательный период в клубе «Сандерленд»
Защитник сборной Армении Гаэль Андонян проходит испытательный период в английском клубе «Сандерленд». Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба.

Гаэль Андонян не был приглашен в состав национальной команды Армении по причине отсутствия клуба.


Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации