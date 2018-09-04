Живу, ожидая появления вдохновения: книгой «Один большой рассвет» Севак Арамазд попытался донести до читателя истину

«Один большой рассвет» - так называется новая книга поэта и прозаика Севака Арамазда (Ованнисяна). Презентация этого сборника поэзии современного автора состоится 7-го сентября, в 20:00, в центре «Лофт». Сборник – своеобразная галерея, с «портретами» природы и человеческой жизни. Автор предлагает читателю новый путь к истокам, к сокровенным истинам о мире и жизни, в поисках которых человек может обнаружить собственную неисчерпармость.

Во время презентации с чтением стихов выступит заслуженная артистка Армении Каринэ Джанджугазян. В беседе с «Арменпресс» Севак Арамазд рассказал о своей новой книге.

Новый поэтический сборник

Книгу «Один большой рассвет» выпустило в свет издательство «Антарес». Сборник был готов еще 4 года назад, сейчас же он был опубликован. Для меня это – возвращение к истокам, к незамутненным ничем восприятиям. Люди и события предстают в истинном свете. Стихи не разделены на ряды или отделы, они, как и в жизни, выступают объединенно.

Истина – читателю

Задача поэта – воспринять все и воплотить образ. Это эпическое восприятие живой действительности, в очень условных образах, в которых отражается неизбывная и бесконечная истина.

«Один большой рассвет»

В сборнике – всего одно произведение, рассказывающее об Армении, так и называется - «Армения», и название сборника – последняя строфа этого стиха.

Книга написана в 2011-14 годах. Мой последний стихотворный сборник издавался в 2000 году, после этого я печатал только романы, и в один из дней неожиданно пришли стихи. Более 200 стихов из этого сборника переводились на русский, немецкий.

На обложке – произведение Вана Согомоняна «Солнце».

Проза или поэзия?

В первую очередь, я считаю себя поэтом, только затем – прозаиком. Я никогда не планирую свое творчество, Живу, ожидая появления вдохновения, которое и диктует – как мне писать – в прозе или в рифме. Сейчас я занят пересмотром романа, который я писал много лет назад, возможно, в будущем году я его опубликую.

Севак Арамазд родился в 1961 году в селе Гегашен Котайкской области. В Ереванском Институте филологии имени Брюсова и в университете имени Гете во Франкфурте-на-Майне изучал германоведение и философию.

Сейчас живет в Германии.

Роза Григорян