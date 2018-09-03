В результате ДТП скончался контрактный военнослужащий АО Арцаха

В результате ДТП 3 сентября, в районе 14:45 часов, скончался контрактный военнослужащий АО Арцаха Вазген Гагикович Хачатрян (1990 г.р.).

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе АО Арцаха, ведется следствия для выяснения обстоятельств инцидента.

Министерство обороны Республики Арцах разделяет тяжелую горечь утраты и выражает свое соболезнование членам семьи погибшего военнослужащего, его родственникам и сослуживцам.