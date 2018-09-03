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В результате стрельбы в Калифорнии ранены 10 человек

В результате стрельбы в Калифорнии ранены 10 человек

По меньшей мере 10 человек получили огнестрельные ранения в результате нападения в городе Сан-Бернардино в американском штате Калифорния, сообщает в понедельник телеканал CNN со ссылкой на местную полицию, передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Пострадавшие доставлены в три близлежащих больницы. Некоторые находятся в критическом состоянии.

По данным телеканала, инцидент произошел в многоквартирном жилом доме, где неизвестный открыл огонь. Полиция пока не располагает данными о подозреваемом и мотивах его действий.

 

 




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