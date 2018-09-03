Экспортируется порядка 50% промышленной продукции Армении: Арцвик Минасян

За первое полугодие 2018 года в Армении зарегистрирован самый высокий за последние 8 лет рост экономики – в 8,3%. Как передает «Арменпресс», об этом заявил на пресс-конференции в понедельник министр экономического развития и инвестиций Армении Арцвик Минасян.

Коснувшись показателей экспорта, Арцвик Минасян отметил, что экспортируется порядка 50% промышленной продукции Армении.

«Показатель в сфере промышленности показывает направленность политики в сфере экспорта. Примечательно следующее: этот показатель был бы выше, если бы не спад по части горно-добывающей промышленности», – указал он.

Что касается напитков, министр указал: экспортируется порядка 60% производимых в Армении напитков, 72% табачной продукции, 75% трикотажной продукции, около 56% фармацевтической продукции.

По словам министра, еще одно исследование касательно структуры экспорта показывает, что по части экспорта высокотехнологичной продукции у нас пока небольшой показатель – около 2,2%.

По словам Арцвика Минасяна, в экспорте высокотехнологичная продукция составляет 12.8%, среднетехнологичная - 8.8%, низкотехнологичная - 11.5%.

Представляя показатели внешней торговли, Арцвик Минасян сказал: товарооборот в первом полугодии составил 4 млрд 89 млн долларов.

На первом месте по линии экспорта – РФ (около 25%), затем следуют Швейцария (14%), Болгария (10,5%), Германия (6,8%), Ирак (5,3%).

По части импорта на первом месте также РФ – 28,6%. Далее следуют Китай (7,3%), Грузия (7,2%), Германия (5,5%), Иран (4,7%).