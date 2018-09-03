В фонде «Мартик» будет миллион участников: Артур Агабекян

В фонде «Мартик» будет миллион участников. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook пишет директор фонда Артур Агабекян. В частности, он пишет о том, что публикации, связанные с именем фонда, получили большой отклик, что и было ожидаемо.

«Я получил множество звонков о поддержке, были и истеричные, злобные комментарии.

Мой хороший друг Араик Арутюнян сделал типичное для себя заявление от своего имени и от имени наших друзей, что, к сожалению, злопыхатели оценили на свой «аршин».

Эти 2 дня я избегал общения с журналистами, за что прошу их снисхождения. Я озабочен, а группой поддержки я горд.

Друг мой Араик, многие другие, я благодарен вам за искреннюю готовность, думаю, что нет необходимости вносить деньги на мой депозит. Вместо этого обращаюсь ко всем вам: при небольшом анализе вы поймете, что мы переживаем тяжелые времена, нас ожидают вызовы, которым мы сможем противостоять, если будем к этому готовы.

Поддерживающие меня друзя, вашим лучшим вкладом будет ваше участие и донации в фонде «Мартик» (martik.am).

Однажды моя мечта воплотится в жизнь: в фонде «Мартик» будет миллион участников. Анаит, Артура и многих завтра не будет, а фонд «Мартик» и родина будут вечно.

P.S. Слышал, будто некоторых заставили вступить в фонд «Мартик». Если таковые есть, они могут обратиться в офис фонда, чтобы обсудить вопрос получения обратно своих денег, или же пусть обращаются в следственные органы.

Ранее стало известно, что возбуждено уголовное дело о деятельности фонда «Мартик», в рамках которого допрошен директор фонда Артур Агабекян. Он обвиняется в растрате средств фонда. Артур Агабекян не принял обвинений в свой адрес и заявил о готовности сотрудничать со следствием.