Тысячи цыплят сгорели в инкубаторе неподалеку от Тбилиси

Пожар уничтожил инкубатор с 3 тысячами цыплят в поселении Марис архи в городе Рустави (регион Квемо Картли), говорится в сообщении на странице Службы по управлению чрезвычайными ситуациями в соцсети Facebook, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Пожар был настолько сильным, что появилась опасность распространения огня на жилые дома, но пожарным удалось вовремя его локализовать, а позже ликвидировать.

Всего сгорела территория площадью 600 квадратных метров.



