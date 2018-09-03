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Тысячи цыплят сгорели в инкубаторе неподалеку от Тбилиси

Тысячи цыплят сгорели в инкубаторе неподалеку от Тбилиси

Пожар уничтожил инкубатор с 3 тысячами цыплят в поселении Марис архи в городе Рустави (регион Квемо Картли), говорится в сообщении на странице Службы по управлению чрезвычайными ситуациями в соцсети Facebook, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Пожар был настолько сильным, что появилась опасность распространения огня на жилые дома, но пожарным удалось вовремя его локализовать, а позже ликвидировать.

Всего сгорела территория площадью 600 квадратных метров.


 

 

 




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