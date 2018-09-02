Член национальной молодежной сборной Армении по футболу Ваан Бичахчян стал автором гола.

Как передает Арменпресс, в 7 туре 2-го дивизиона первенства Словакии «Жилина-2» у себя дома сыграла вничью с «Попрадом». Армянский футболист Ваан Бичахчян в составе «Жилины-2» забил гол.

Бичахчян был в стартовом составе, но на 88 минуте был заменен.

По итогам этого тура «Жилина-2» занимает 8 место в турнирной таблице.