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Ваан Бичахчян стал автором гола

Ваан Бичахчян стал автором гола

Член  национальной молодежной  сборной  Армении по футболу Ваан Бичахчян стал автором гола.

Как передает Арменпресс, в  7 туре 2-го дивизиона первенства  Словакии «Жилина-2» у  себя  дома  сыграла вничью с «Попрадом». Армянский футболист Ваан Бичахчян в составе  «Жилины-2» забил гол.

Бичахчян был в  стартовом составе, но на 88 минуте  был заменен.

По итогам этого тура  «Жилина-2»  занимает 8 место в  турнирной  таблице.

 

 

 

 

 

 




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