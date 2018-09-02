Армения и впредь будет содействовать укреплению Арцаха — послание Ара Баблояна по случаю Дня независимости Арцаха

Председатель НС РА Ара Баблоян направил поздравительное послание по случаю Дня независимости Арцаха.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ НС РА, в послании, в частности, говорится:

«Дорогие соотечественники, поздравляю всех нас с 27-летием провозглашения независимости Арцаха. Я склоняю голову перед светлой памятью павших за независимость второго армянского государства.

Народ Арцаха принял неоспоримое решение в труднейший и неопределенный военно-политический период, когда единственной определенной реальностью была грозящая родной земле опасность. История доказала, история доказала, что единственным путем защиты арцахского армянства своего права жить на своей исторической родине была декларация независимости. И армяне Арцаха доказали, что могут победить, излечить раны войны и обустроить свою горную страну. И более того, решительно преодолев все трудности, построить демократическое строй – главнейший залог развития государства и общества.

2 сентября – праздник мирового армянства, который мы завоевали в результате общенародной борьбы. Армения и впредь будет содействовать укреплению Арцаха.

От имени парламента Армении и от своего лично еще раз поздравляю весь народ Арцаха с этим светлым праздником. Поздравляю всем тем, кто внес свой вклад в защиту и развитие Арцаха.

Дорогие арцахцы, желаю вам новых достижений в строительстве государства, совершенствовании правового поля, укреплении демократии и развитии экономики.

Желаю мира, прогресса и благополучия!»