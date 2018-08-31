Важнейшей миссией нового правительства новой Армении является создание равного и расширенного пространства возможностей: премьер-министр вручил награды лауреатам образовательных конкурсов и продемонстрировавшим высокую успеваемость выпускникам

Премьер-министр Никол Пашинян в своей резиденции принял победителей международного математического конкурса “Кенгуру 2018” и конкурса армянского языка “Пчелка 2017”, учеников школ всех областей Армении и Арцаха, набравших в каждой возрастной группе максимальные баллы на конкурсах, а также выпускников школ, которые продемонстрировали высокую успеваемость в 2017-2018 учебном году.

Как передает Арменпресс, премьер-министр поздравил школьников с достижениями как в конкурсах в Армении, так и в международных олимпиадах, и вместе с министром образования и науки Армении вручил им награды - медали, сертификаты и подарки.

В приветственном слове премьер-министр Никол Пашинян отметил:

“Дорогие ученики и выпускники,

Уважаемые гости,

Почему это событие так важно, и почему мы вручаем эти награды и подарки в таких торжественных условиях? Причина ясна, потому что в природе нет ничего более важного, чем образование. Все, что вы видите здесь и с чем соприкасаетесь, связано с образованием: если бы не было образования, не было бы стульев, на которых вы сидите, потому что человек прошел путь обучения до того, как суметь создать стул. То есть, в результате образования человек смог создавать стулья, обувь, одежду, не говоря уже о микрофонах, камерах, интернете и, в конце концов, полете в космос и создании множество научных и художественных произведений. Наконец, в результате образования человек понял, что право другого человека и вообще человека, уважение к другому человеку, уважение его прав является самым важным.

То, что образование является очень важным, доказывается еще одним обстоятельством. Например, говорят, что сегодня человечество достигло самого высокого уровня цивилизации, то есть используем слово “цивилизация” для того, чтобы описать сегодняшний мир. Этим мы констатируем, что человечество сегодня достигло высшей точки своего развития посредством образования.

Констатация важности образования особенно важна в сегодняшней Армении, новой Армении, потому что я хочу, чтобы все мы констатировали, какие важные изменения происходят в Армении и что уже произошло. Я хочу представить вам новую формулу успеха в новой Армении. Как обычно было принято воспринимать путь успеха в недалеком прошлом? Нужно было иметь хорошего знакомого, хорошего родственника, хорошую поддержку, хорошие навыки, не связанные с образованием, более инстинктивные.

В Новой Армении изменилось именно то, что успех каждого из вас не зависит от других. Успех каждого из вас зависит от вас самих, потому что самая важная миссия нового правительства новой Армении состоит в том, что мы можем создать равное и расширенное пространство возможностей, чтобы каждый из нас и каждый из вас констатировал, что с каждым днем в Республике Армения расширяются границы возможного, и у каждого из вас есть равные возможности воспользоваться этими расширяющимися возможностями. Это самая важная констатация.

Сегодня для того, чтобы преуспеть в Армении (и завтра будет так, и всегда будет так), необходимо, чтобы каждый из нас, начиная от премьер-министра, заканчивая любым другим специалистом, констатировал, что его успех во многом зависит от того, насколько образование все еще является для него ежедневным делом.

В Республике Армения и, к сожалению, во многих местах обычно под образованием понимают то, чем должны заниматься дети, подростки и, в лучшем случае, студенты. Но образование - повседневное занятие каждого человека XXI века, образование - самое важное занятие XXI века. Я люблю повторять, что каждый специалист, каждый индивид, каждый человек неизбежно теряет свои возможности и потенциал, если каждый день не становится более интеллектуальным, не ставит более высокого образовательного ценза по сравнению с предыдущим днем.

И, наконец, образование - это самый важный способ найти свою миссию. Вообще, я думаю, что каждый человек в момент рождения принимает определенную миссию. Эта миссия состоит в том, чтобы сделать нашу планету более хорошей, и только посредством образование, путем образования человек может понять, какова цель его появления на свет, какую миссию он может и должен выполнить, чтобы сделать лучше планету Земля, собственную родину и окружающую среду.

Мы проводим эту церемонию в таких торжественных условиях, потому что вы все уверенными шагами продвигаетесь вперед по пути поиска своей миссии, по пути образования. Здесь зачитывали имена и фамилии каждого из вас и упоминалась фраза “лучший результат”. Надеюсь, когда мы будем говорить об экономике Армении, мы поставим тире и добавим “лучший результат”, когда мы будем говорить о здравоохранении Армении, мы поставим тире и добавим “лучший результат”, когда мы будем говорить об уровне безопасности Армении, мы поставим тире и добавим “лучший результат”, когда мы будем говорить о росте населения, мы поставим тире и добавим “лучший результат”, когда мыбудем говорить о развитии технологий в Армении, мы поставим тире и добавим “лучший результат”, когда мы будем говорить об уровне счастья человека и гражданина, мы поставим тире и добавим “лучший результат”, когда мы будем говорить о независимой судебной системе, свободной прессе, демократии, законности, правах человека, лучшем управлении, верховенстве закона, мы поставим тире и добавим “лучший результат”.

Надеюсь, как вы уверенными шагами идете к лучшему результату, так же и все мы - народ Армении, Республика Армения, Республика Арцах, уверенными и твердыми шагами идем к лучшему результату.

И, следовательно, да здравствует свобода, да здравствует Республика Армения, да здравствуете вы, да здравствуем мы и наши дети, которые живут и будут жить в свободной и счастливой Армении”.