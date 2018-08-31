Состоялась жеребьевка группового этапа Евролиги
В Монако состоялась жеребьевка группового этапа Евролиги .
Как передает Арменпресс, состав групп по итогам жеребьёвки выглядит следующим образом:
Группа А: «Байер» (Германия), «Лудогорец» (Болгария), «Цюрих» (Швейцария), «Ларнака» (Кипр)
Группа В: «Ред Булл Зальцбург» (Австрия), «Селтик» (Шотландия), «Лейпциг» (Германия), «Русенборг» (Норвегия)
Группа С: «Зенит» (Россия), «Копенгаген» (Дания), «Бордо» (Франция), «Славия» (Чехия)
Группа D: «Андерлехт» (Бельгия), «Фенербахче» (Турция), «Динамо Загреб» (Хорватия), «Спартак Трнава» (Словакия)
Группа Е: «Арсенал» (Англия), «Спортинг» (Португалия), «Карабах» (Азербайджан), «Ворскла» (Украина)
Группа F: «Олимпиакос» (Греция), «Милан» (Италия), «Бетис» (Испания), «Дюделанж» (Люксембург)
Группа G: «Вильярреал» (Испания), «Рапид» (Австрия), «Спартак» (Россия), «Рейнджерс» (Шотландия)
Группа Н: «Лацио» (Италия), «Марсель» (Франция), «Айнтрахт» (Германия), «Аполлон» (Кипр)
Группа I: «Бешикташ» (Турция), «Генк» (Бельгия), «Мальме» (Швеция), «Сарпсборг» (Норвегия)
Группа J: «Севилья» (Испания), «Краснодар» (Россия), «Стандард» (Бельгия), «Акхисар» (Турция)
Группа K: «Динамо Киев» (Украина), «Астана» (Казахстан), «Ренн» (Франция), «Яблонец» (Чехия)
Группа L: «Челси» (Англия), ПАОК (Греция), БАТЭ (Белоруссия), «Види» (Венгрия)
Первые игры группового этапа состоятся 20 сентября.