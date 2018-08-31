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Эрдоган: Турция рассчитывает получить зенитные ракетные системы С-400 как можно скорее

Эрдоган: Турция рассчитывает получить зенитные ракетные системы С-400 как можно скорее

Анкара рассчитывает получить российские зенитные ракетные системы С-400 в максимально короткие сроки. Об этом в пятницу заявил президент Турции Тайип Эрдоган, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"У Турции есть потребность в российских зенитных ракетных системах С-400. Договоренности по ним завершены. Надеемся, что мы их получим в максимально короткие сроки", - приводит слова президента страны Анатолийское агентство.

Эрдоган отметил, что Анкара в то же время нуждается в истребителях пятого поколения F-35 и продолжит вносить за них взносы.



 




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