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Сборная Армении по футболу выступит в новой форме

Сборная Армении по футболу выступит в новой форме

Сборная Армении по футболу не будет более выступать в форме компании Adidas. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба ФФА.

Федерация представила новую форму армянских футболистов фирмы Macron, которая отличается от других форм определенными деталями: например, внутри футболки написано: «Сборная – моя честь», и изображен герб Армении.

До сих пор Сборная Армении по футболу выступала в форме компании Adidas, Hummel.


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