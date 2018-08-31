Сборная Армении по футболу выступит в новой форме
Сборная Армении по футболу не будет более выступать в форме компании Adidas. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба ФФА.
Федерация представила новую форму армянских футболистов фирмы Macron, которая отличается от других форм определенными деталями: например, внутри футболки написано: «Сборная – моя честь», и изображен герб Армении.До сих пор Сборная Армении по футболу выступала в форме компании Adidas, Hummel.
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