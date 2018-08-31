Роберт Кочарян примет участие в предстоящих парламентских выборах. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в своем интервью изданию «Sputnik Армения».

Ранее экс-глава государства анонсировал свое возвращение в политику, объясняя это необходимостью альтернативной точки зрения на происходящее в стране.

"И если я объявил о возвращении в политику, то соответственно, буду участвовать в этих выборах", — сказал Кочарян.

Кочарян счел преждевременным обсуждать формат своего участия, подчеркнув, что времени пока достаточно.

"Ситуация развивается весьма стремительно. И, думаю, сейчас следует оставить открытым вопрос формата", — добавил он.

Что касается электоральной базы, носителей "альтернативной точки зрения", то таковыми Кочарян считает людей, не согласных с политикой нынешнего руководства.

"Если мы говорим о политической опоре, то для меня это, в первую очередь, те люди, которые помнят годы моего президентства и ценят успехи тех лет. В особенности это касается экономической и внешнеполитической сфер. Вы знаете, облик страны за 10 лет – с 1998 по 2008 гг. полностью изменился", — пояснил Кочарян.

Он убежден, что гражданам Армении нужны не популизм, лозунги и люди, умеющие произносить эмоциональные речи, а те, кто по своей натуре далеки от популизма, но умеют создавать 30-40 тысяч рабочих мест ежегодно, привлекать средства и обеспечивать стабильность и безопасность.

Кочарян считает, что в нынешних условиях может стать одним из оппозиционных центров, полюсов. Он пока затрудняется сказать, кто из политических партий поддержит его в будущих политических баталиях.

При этом экс-президент не отметает вероятности, что в будущей политической борьбе к нему могут примкнуть Республиканская партия и "Процветающая Армения". По мнению Кочаряна, процессы развиваются настолько стремительно и динамично, что исключать ничего нельзя.

"Но я, прежде всего, рассчитываю на себя, на свои силы, а также на граждан, сплотившихся вокруг меня", — добавил он.



Второму президенту Армении Роберту Кочаряну предъявлено обвинение в свержении Конституционного строя Армении. Об этом вечером 26-го июля сообщила пресс-служба Особой следственной службы Армении.

"На основе достаточности доказательств, собранных в рамках предварительного следствия по уголовному делу о событиях 1-2 марта 2008 года, 26 июля 2018 года бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну было предъявлено обвинение по первой части статьи №300.1 УК Армении за то, что он по предварительному сговору с иными лицами сверг Конституционный строй Республики Армения", — сказано в сообщении.

В тот же день в ереванский суд общей юрисдикции было передано ходатайство об избрании ареста в качестве меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна.

Сам обвиняемый все обвинения в его адрес по делу 1 марта 2008 года считает необоснованными, оторванными от действительности.

Суд общей юрисдикции Еревана в ночь на субботу принял решение арестовать второго президента Армении Роберта Кочаряна на два месяца.

Спецследственная служба представила ходатайство в суд об избрании в его отношении ареста в качестве меры пресечения.

С 1-го августа 45 депутатов НС Армении представили личные гарантии под изменение ареста как меры пресечения для Роберта Кочаряна. Об этом сказал руководитель офиса Роберта Кочаряна Виктор Согомонян. По его словам, подписали председатель НС Армении Ара Баблоян, его заместители Эдуард Шармазанов и Арпинэ Ованнисян.

Учитывая, что экс-президент Роберт Кочарян неприкосновенен, Апелляционный суд 13 августа вынес решение — удовлетворить жалобу адвокатов и отпустить его на свободу. Генеральная прокуратура Армении представит свое обжалование после получения решения Апелляционного суда об изменении меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна. Об этом сказал участникам акции протеста, которые пришли к зданию Генеральной прокуратуры Армении, начальник управления надзора за особо важными делами Ваагн Мурадян.

30-31-го августа, адвокаты Роберта Кочаряна представят жалобу в Кассационный суд. Их жалоба состоит в том, что в Апелляционном суде, принимая решение об освобождении Роберта Кочаряна из-под стражи, учли из 3 представленных ими обоснований лишь одно. Об этом в беседе с журналистами сказал адвокат Роберта Кочаряна Айк Алумян. По его словам, крайний срок обжалования истекает завтра, 31-го августа.

Как известно, адвокаты Роберта Кочаряна апеллировали решение суда первой инстанции, исходя из 3 обоснований, однако в Апелляционном суде, принимая решение об освобождении Роберта Кочаряна из-под стражи, учли из 3 представленных ими обоснований лишь одно – неприкосновенность экс-президента.