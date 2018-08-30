Можно вложить лаваш или варенье в пакеты с логотипом партии: Никол Пашинян предложил конкретизировать понятие понятие «агитационные материалы»

В ходе сегодняшнего заседания правительства Армении были обсуждены проекты законов «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РА», «О внесении дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс РА» и «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РА об административных правонарушениях».

Как передает «Арменпресс», в ходе обсуждения, глава Специальной следственной службы (ССС) РА Сасун Хачатрян отметил, что они также приняли участие в обсуждении данного законопроекта и в ст.154 – видят проблему по части формулировки «вещественные доказательства». «Подобный термин в уголовном кодексе, а именно, представление и публикация вещественных доказательств, может вызвать проблемы у правоприменителей. Я бы предложил данный термин заменить на другое понятие, к примеру, какой-либо материал, подтверждающий факт», – отметил глава ССС Армении.

В свою очередь министр юстиции Армении Артак Зейналян принял данное предложение.

Премьер-министр РА Никол Пашинян, обратившись к законодательной инициативе по криминализации избирательных взяток, выразил сомнение касательно того, что агитационные материалы с логотипами политических сил и фотографиями кандидатов не будут считаться предвыборной взяткой, цена на которые не превышает 3000 драмов.

«Учитывая опыт прошлого, 3 тысячи драмов – достаточная сумма для того, чтобы раздавать в пакетах с логотипом партии лаваш или варенье или мешок муки. Или, к примеру, эти 3000 драмов вложить в конверт с логотипом партии. Эта формулировка может стать поводом для разночтений, необходимо конкретизировать понятие «агитационные материалы»», – отметил премьер. А. Зейналян отметил, что вместе с экспертами сферы уголовного права обсудят данную формулировку и в случае необходимо они конкретизируют данное определение.