Сотни пожарных второй день борются с огнем в Восточной Грузии

Пожар бушует в лесу близ села Цедани (регион Шида Картли) второй день, к этому времени сгорела территория площадью около 10 гектаров, говорится в сообщении на странице Службы по управлению чрезвычайными ситуациями в соцсети Facebook.

На месте мобилизованы 220 пожарных-спасателей и 12 единиц техники. Среди них специальная техника, используемая во время лесных пожаров, передает Арменпресс.

Борьбу с огнем усложняет ветер.

По факту возбуждено уголовное дело.