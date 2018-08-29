Дэн Билзерян посетил Цицернакаберд, затем вылетел в Таиланд

Звезда интернета, «король покера» Дэн Билзерян 29-го августа посетил Цицернакаберд, где воздал дань уважения памяти жертв Геноцида армян. Как передает «Арменпресс», об этом он пишет на своей странице в «Инстаграмм».

Он разместил здесь фото из Цицернакаберда, на одной из которых нашисал»: «Мемориал Геноцида армян 1915 года».

Билзерян приехал в Армению с братом – Адамом, 27-го августа, 29-го августа они едут из Армении в Таиланд.