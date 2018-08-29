Путин объявил о смягчении проекта пенсионной реформы

Президент России Владимир Путин объявил, что проект пенсионной реформы будет скорректирован - в частности, для женщин пенсионный возраст поднимут не до 63, как планировалось изначально, а до 60 лет. Такое заявление он сделал в своем телеобращении, стенограмма которого выложена на сайте Кремля, передает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Кроме того, Путин предложил ввести понятие предпенсионного возраста - пять лет до выхода на пенсию. Для граждан предпенсионного возраста он поручил разработать специальную программу по повышению квалификации.

Также президент призвал сохранить действующие условия назначения пенсий и для коренных малочисленных народов Севера.

Первоначально параметры законопроекта, одобренного Думой в первой чтении, были таковы: пенсионный возраст для женщин должен был вырасти с 55 до 63 лет, для мужчин - с 60 до 65 лет. Второе чтение запланировано на сентябрь