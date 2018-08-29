Politico: Маккейн заранее выбрал тех, кто понесет его гроб на панихиду

Американский сенатор Джон Маккейн, скончавшийся на 82-м году жизни от опухоли мозга, заранее спланировал собственные похороны и выбрал людей, которые понесут гроб с его телом на мемориальную службу в кафедральный собор Вашингтона 1 сентября. Среди них присутствует российский журналист Владимир Кара-Мурза - младший, сообщило во вторник издание Politico,передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Помимо Кара-Мурзы, гроб с телом политика будут нести бывший вице-президент Джо Байден, бывший сенатор-демократ от штата Висконсин Расс Файнголд, экс-министр обороны Уильям Коэн, а также несколько друзей Маккейна, среди которых актер Уоррен Битти.

Джон Маккейн скончался 25 августа в возрасте 81 года. Похороны сенатора пройдут 2 сентября на территории Военно-морской академии в Аннаполисе (штат Мэриленд), которую он окончил в 1958 году.